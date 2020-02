45-letni kierowca zakończył jazdę w rowie. Auto "dachowało" ZDJĘCIA

45-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To efekt zdarzenia drogowego do którego doszło wczoraj w Koziegłowach na skrzyżowaniu DK 1 z ulicą Warszawską. Kierowca peugeota wykonując bardzo niebezpieczny manewr na drodze, zjechał do rowu i "dachował". Szczegóły i okolicznośc...