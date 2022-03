"Targi Pupila" w Galerii Jurajskiej już w sobotę. Przyjadą wystawcy z całej Polski

Wszystko co niezbędne dla zwierząt domowych będzie można znaleźć pod jednym dachem w Galerii Jurajskiej. Już w najbliższą sobotę odbędą się tam „Targi Pupila”, które zgromadzą wystawców z całego kraju. Impreza skierowana jest do właścicieli psów i kotów. Podczas trwającego od godz. 10 do 20 wydarzenia, będzie można m.in. zapoznać się z ofertą producentów akcesoriów, zabawek, smyczy, szelek i legowisk, a także smakołyków, karmy i gryzaków.

Ponadto, będzie można zasięgnąć opinii w kwestii codziennej pielęgnacji pupila oraz jego diety. Nie zabraknie także modowych akcentów – zapowiadają organizatorzy. Na targach będzie można zobaczyć najnowsze trendy w modzie psiej i kociej. Wszystko za sprawą wystawców prezentujących m.in. ubranka i gadżety. Oprócz tego będzie można poznać niszowe, ręcznie wyrabiane produkty, jakich nie znajdziemy w zwykłych sklepach zoologicznych.