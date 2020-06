Tak się bawiliśmy w strefie kibica na Euro 2012 w Częstochowie ZDJĘCIA

Kilkuset częstochowian oglądało mecz Polska-Grecja. Humory mieli znakomite, bo Polska wygrywa po bramce Roberta Lewandowskiego 1:0. Euro 2012 jednak nie było sukcesem naszej piłki. Polska nie wyszła z grupy.

Częstochowską strefę kibica zorganizowano na zmodernizowanym placu Biegańskiego. Wstęp do strefy kibica był bezpłatny. Przed ratuszem stanęły dwie trybuny, każda na 200 osób, jak na stadionie. Były tez specjalne kąciki dla kobiet i dla dzieci.

Strefa kibica miała kształt boiska piłkarskiego. Mecze oglądano na wielkim telebimie, na którym pokazywany wszystkie mecze mistrzostw Europy.

Strefa działała od początku do zakończenia mistrzostw, w godz. od 18 do 24. Były też stoiska gastronomiczne i piwo. Służby porządkowe sprawdzały każdego kibica, zanim został wpuszczony do strefy.

Ale częstochowska strefa kibica była mocno zagrożona. Długo szukani sponsora do sfinansowania takiego miejsca. Chodziło o to, aby nie trzeba było za imprezę płacić z budżetu miasta.

Sponsora udało się znaleźć i 4 czerwca 2012 zaczęto stawiać trybuny w strefie kibica.