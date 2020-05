Tak powstawały najważniejsze drogi województwa śląskiego: A4, A1, DTŚ, "gierkówka". Zobaczcie zdjęcia z archiwum DZ

Województwo śląskie to jeden z najgęściej zaludnionych regionów w Polsce. Nic dziwnego więc, że ma też jedną z największych w Polsce sieć dróg, łączącą całą aglomerację. Wśród nich są takie jak Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4, A1, czy 44-letnia dziś gierkówka. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak budowano te drogi? Zajrzeliśmy do naszego archiwum i dlatego dziś zapraszamy Państwa w podroż do przeszłości.

Zawrotne tempo budowy Można powiedzieć, że pierwszą drogą szybkiego ruchu, jaka powstała w województwie śląskim, była gierkówka. Zaczęto ją budować w 1973 roku. Skończono w 1976 roku. To było niebagatelnych 239 kilometrów. Dziś tak szybko nie powstają nawet autostrady.

Gierkówka konkurowała z A4 Warto też wspomnieć o tym, że plany budowy gierkówki, czyli DK1, miały w latach siedemdziesiątych poważnego konkurenta. Gierkówka konkurowała bowiem z planami budowy autostrady A4. Budowę dróg planowano w tamtych czasach z prawdziwym rozmachem. Pierwsze wzmianki na temat budowy gierkówki pochodzą z 15 marca 1972 roku kiedy to władze PRL uchwaliły plan budowy 3000 km dróg szybkiego ruchu i autostrad. Najpierw miała powstać autostrada Gliwice – Kraków oraz Warszawa – Łódź – Katowice. Oba odcinki o łącznej długości 600 km. Początkowe założenia planu szybko zweryfikowano i prace na A4 ruszyły dopiero w 1976 roku, a droga Warszawa – Łódź – Katowice z planowanej autostrady stała się trasą szybkiego ruchu, gdzie do już istniejącej szosy zdecydowano dobudować drugą jezdnię (pomijając Łódź).

A4 była ważną droga dla Śląska Z kolei autostrada A4 powstawała już, można by rzec, bardziej na naszych oczach. W roku 1996 oddano do użytku pierwszy odcinek A4 w Katowicach Francuska-Murckowska o długości. 2,3 km. Trzy lata później ukończono drugą nitkę, by w 2001 oddać trasę do Chorzowa-Batorego. Na początku 2005 roku z kolei kierowcy mogli przejechać odcinkiem Gliwice-Sośnica - Chorzów -Batory o długości 15,7 km. To był najtrudniejszy i najdroższy fragment autostrady. Kosztował 134,5 mln euro, czyli ponad 34 mln zł za kilometr. W 2006 roku zakończono budowę całego odcinka między Katowicami a Wrocławiem. Bez Miejsc Obsługi Podróżnych, bo te dopiero miały zostać wybudowane. A4 stała się najdłuższą autostradą w jednym kawałku w Polsce, liczyła 271 km. W 2011 oddano do użytku odcinek A1 Zabrze – Maciejów, w 2012 Piekary Śląskie - Pyrzowice, w 2014 węzeł Świerklany – Mszana, w 2010 autostrada prowadziła już przez Rybnik, Żory. Wcześniej, w 2009 roku otwarto długo oczekiwany, największy w Polsce węzeł autostradowy Gliwice Sośnica.

Budowa A1 jeszcze się nie zakończyła A4 nie jest jedyną autostradą, która przebiega przez województwo śląskie. W 2007 roku rozpoczęto budowę jedynej obecnie w Polsce autostrady o przebiegu południkowym. Dziś to trasa, która ma prowadzić od granicy z Czechami w Gorzyczkach do węzła Rusocin pod Gdańskiem. Do spięcia całej drogi brakuje 81 kilometrów między Częstochową i Tuszynem. Obecnie trwają tam prace związane z budową A1 w tym miejscu. W województwie śląskim brakuje 17 km A1 do granicy z województwem łódzkim.

Kolejną bardzo ważna dla Śląska drogą jest Drogowa Trasa Średnicowa. Prace na budowie DTŚ rozpoczęły się w 1985 roku, ale potem z powodu braku pieniędzy na tę ogromną inwestycję je zarzucono. Ponownie zabrano się za jej inwestycje w 1999 roku.

DTŚ przebiega przez 6 śląskich miast – Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rude Śląska, Zabrze i Gliwice. Niemal na naszych oczach powstawał ostatni, gliwicki odcinek tej trasy. Oddano go przed czterema laty, w marcu 2016 roku.