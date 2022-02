Tajemnicza śmierć małżeństwa z Łobodna wyjaśniona. Konieczne były specjalistyczne ekspertyzy

Do tragedii doszło 3 lutego 2021 roku w Łobodnie pod Kłobuckiem. Około godz. 20:45 zaniepokojeni mieszkańcy zadzwonili do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, aby poinformować, że na jednej z posesji leży kobieta, która nie reaguje na wołanie i nie daje oznak życia. Drzwi do domu były otwarte.

Na miejsce skierowano policję i straż pożarną. Niestety okazało się, że 56-letnia kobieta nie żyje. W domu znaleziono zwłoki jej 61-letniego męża. Straż pożarna zbadała stężenie tlenku węgla w budynku, ale normy nie były przekroczone. Odpowiedzi na pytanie nie dała również sekcja zwłok, która wykazała, że nie ofiary nie miały żadnych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, ale sama przyczyna zgonów nie została dokładnie ustalona.

Przyczyny tragedii ustalono dzięki wynikom badań toksykologicznych. - Przyczyną śmierci było zaczadzenie, co potwierdziły wyniki badań toksykologicznych. Podczas śledztwa ustalono, że instalacja grzewcza w domu była w fatalnym stanie technicznym. W związku z tym śledztwo zostało umorzone - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.