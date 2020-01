Ta historia ma piękne zakończenie. Fardin z Iranu kupił ciężarówkę!

Fardin Kazemi, irański kierowca ciężarówki, którego losy śledzimy razem z Czytelnikami i Internautami serwisu NaszeMiasto, ma nareszcie nowy samochód. To scania z listopada 2013 rok, zakupiona w Radzyniu Podlaskim. - Jestem bardzo szczęśliwy, samochód świetnie się prowadzi - mówi nam Fardin, który pokonał dzisiaj trasę z Radzynia do Częstochowy, gdzie spotkał się z nami, by pokazać nowy nabytek.