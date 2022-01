Ta ekskluzywna posiadłość w Częstochowie to najdroższy dom w mieście. Nowoczesne wnętrza, sala kinowa... Zobaczcie ZDJĘCIA!

To najdroższa oferta z naszego miasta w serwisie otodom.pl. Budynek jest nowy, właśnie trwa jego wykańczanie. Jego powierzchnia użytkowa to 320 m2, natomiast całkowita 370 m2. Położony jest na pięknej działce o 1 600 m2. Znajduje się na terenie dzielnicy Grabówka, przy ul. Kaspra del Buffalo.

Ten dom robi wrażenie!

Na sprzedaż jest ekskluzywny i przestronny dom jednorodzinny położony Częstochowie. Jest on w trakcie realizacji, usadowiony na ogrodzonej działce o numerze ewidencyjnym 653/79. Jest to propozycja dla osób które pragną mieć swój własny dom do którego „wstawiają walizki” dodadzą parę detali i mieszkają bez biegania po urzędach czy też pilnowania ekip budowlanych.

Jak czytamy w ogłoszeniu - Oferowana nieruchomość to luksusowy i przestronny dom jednorodzinny wykończony pod klucz. Budynek wybudowany z pustaka ceramicznego, dach pokryty dachówką ceramiczną i ocieplony 60 centymetrową warstwą wełny mineralnej, budynek ocieplony 30 centymetrowym styropianem, okna sprowadzane na zamówienie z Niemiec - 3 szybowe aluminiowe, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe aluminiowe.