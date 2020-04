Szpitale w Częstochowie i Myszkowie dostaną pieniądze na walkę z koronawirusem

123 mln zł na walkę z koronawirusem w województwie śląskim zostały podzielone. Wsparcie trafi do 27 podmiotów medycznych w naszym regionie. 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 12 mln zł to środki z budżetu państwa, natomiast 6 mln zł to wkład beneficjentów.

W gronie 27 beneficjentów znalazły się trzy częstochowskie placówki medyczne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dostanie 7,6 mln zł, Miejski Szpital Zespolony - 4 mln zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego - 2,7 mln zł, Szpital Powiatowy w Myszkowie – 3,8 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

- To dla naszego szpitala duży zastrzyk finansowy, choć wnioskowaliśmy o 5 mln zł - mówi senator Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego. - Pieniądze przeznaczymy na leczenie chorych ze schorzeniami płuc w kierunku koronawirusa. Z tych środków kupimy m.in. cyfrowy rentgen, aparat rentgenowski z ramieniem C, bronchoskopy, videofiberoskop, dezynfektory, kardiomonitory czy respiratory.