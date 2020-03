Sześć nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim. Stan jednej osoby określany jest jako ciężki

Co wiemy, o nowych chorych z województwa śląskiego?

Jeden mężczyzna, jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki „w sile wieku”, który miał kontakt z osobą zakażoną ze swojego otoczenia jest hospitalizowany w szpitalu w Częstochowie. Niestety jego stan zdrowia określany jest jako średni, bo mężczyzna ma zapalenie płuc.

Kolejny chory to też mężczyzna w sile wieku, który przebywa we własnym domu. - Zgłosił się z objawami koronawirusa do szpitala w Chorzowie. Po pobraniu i przebadaniu próbek jego przypuszczenia potwierdziły się – zakaził się od osoby dodatniej ze swojego otoczenia. Po ocenie lekarskiej dokonanej przez specjalistę chorób zakaźnych mężczyzna został skierowany na leczenie do domu – informuje Alina Kucharzewska, rzecznik prasowy wojewody śląskiego.

Jak podkreśla służby sanitarne objęły kwarantanną wszystkie osoby, z którymi mężczyźni mieli kontakt.