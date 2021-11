Sympatycy Konfederacji z Częstochowy przeciwni ustawie umożliwiającej pracodawcom dostęp do informacji o szczepieniach pracownków Bartłomiej Romanek

Sympatycy partii Konfederacja zwołali we wtorek 16 listopada konferencję prasową, podczas której wyrazili swój sprzeciw przeciwko ustawie, która umożliwi pracodawcom sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepionych. Ich zdaniem doprowadzi to do dyskryminacji ludzi nieszczepionych, a w efekcie ich zwolnienie. Minister Andrzej Niedzielski zdecydowanie dementuje te informacje, tymczasem w Polsce rośnie liczba zachorowań na koronawirusa.