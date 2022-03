Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa w Galerii Jurajskiej

Szansą na to jest obchodzony 21 marca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym roku akcje towarzyszące mu zawitają także do Galerii Jurajskiej. Już 18 i 19 marca w centrum handlowym odbędzie się specjalna akcja organizowana przez Fundację Oczami Brata.

– Organizowane wydarzenie ma na celu nie tylko przełamywanie barier, ale przede wszystkim okazanie pełnej solidarności z osobami z Zespołem Downa, jak również wymiernego wsparcia. Angażując się, chcemy pokazać, że dziś każdy może wyciągnąć pomocną dłoń do osób z tym schorzeniem. Liczy się każdy gest – mówi Wioletta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej.

I tak 18 i 19 marca na terenie galerii wolontariusze Fundacji Oczami Brata prowadzić będą kwestę. Każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do budowy Domu Oczami Brata.

W zamyśle twórców ma to być bezpieczna przystań, w której zamieszają zarówno osoby z Zespołem Downa, jak również osoby z innymi niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami psychicznymi. Swoje miejsce znajdzie w nim aż 16 osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie. Ale to nie jedyny cel.