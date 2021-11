Świąteczna Aleja Najświętszej Mary Panny. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej

- Rozpoczęliśmy już montaż ozdób. Na razie zakończono prace w III alei NMP, ale do końca tygodnia przystrojona powinna być cała aleja NMP. Pod koniec przyszłego tygodnia zakończymy wszystkie prace, bo przystrojony zostanie świerk na Placu Biegańskiego, który w tym roku jest wyjątkowo duży. Drzewko stanie również na Placu Orląt Lwowskich, a na Starym Rynku zamontowana zostanie iluminacja, bo po modernizacji Starego Rynku trudno byłoby tam zmieścić drzewko - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Kilkunastometrowy świerk został przewieziony już w z prywatnej posesji w dzielnicy Lisiniec. Drzewo (wskazane przez MZD w Częstochowie) wycięła, przywiozła, postawiła i wkrótce rozświetli świątecznymi lampkami firma Materiały Budowlane DOMBUD s.c.

- W tym roku nie będzie mniej dekoracji niż w poprzednim. Premiera - tuż przed Mikołajem. Nie będzie jej towarzyszyło żadne wydarzenie z uwagi na trwającą pandemię. Tegoroczny zestaw dekoracji będzie utrzymany w klimacie "Bajkowej podróży". Na placu Biegańskiego znajdą się cztery duże elementy 3D pełne kolorów i magii. Nigdy wcześniej nie zdradzamy, co to będzie dokładnie, to niespodzianka dla częstochowianek i częstochowian - informuje Aleksander Wierny, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM.