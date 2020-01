Superman 1. Saga Jedności – Ziemia widmo [RECENZJA]. Zaksakująco dobra historia i świetne rysunki. Bendis i Reis wykonali świetną robotę

Ten ostatni aspekt to również zasługa rysownika. Bo świetnego efektu nie byłoby bez rysunków Ivana Reisa. Są znakomite, szczególnie całostronicowe szkice. To bez wątpienia jeden z najlepiej narysowanych komiksów o Supermanie, jakie miałem okazję oglądać i czytać.

Pierwszy tom przygód Supermana, napisany przez supergwiazdę Briana Michaela Bendisa, ­Supermanowi niełatwo jest toczyć niekończącą się walkę ze złem, gdy dwoje najbardziej przez niego ukochanych osób – żona Lois i syn Jonathan – przemierzają wszechświat i nie mogą się z nim skontaktować. Lecz zadaniem Supermana jest zapewnienie Ziemi bezpieczeństwa, bez względu na wszystko.

Nawet w sprzyjających okolicznościach to wielkie wyzwanie, a po tajemniczym przeniesieniu całej planety do Strefy Widmo, wymiaru wykorzystywanego przez Kryptonijczyków do przetrzymywania najbardziej niebezpiecznych przestępców, odpieranie ataku armii superłotrów może przerosnąć zarówno Supermana, jak i Ligę Sprawiedliwości.

Legendarni twórcy Brian Michael Bendis (The New Avengers, Ultimate Spider-Man, Jessica Jones) oraz Ivan Reis (Liga Sprawiedliwości, Aquaman) rozpoczynają niesamowitą nową erę w dziejach Człowieka ze Stali!