Suntago Wodny Świat: pierwsze opinie gości. To największy aquapark w Polsce. Co myślą o nim rodziny z dziećmi? Przeczytajcie

Strefa Jamango w Suntago i atrakcje dla dzieci. To największy aquapark w Polsce. Pierwsze rodziny z dziećmi już go sprawdziły. Jakie zjeżdżalnie tu są, jak głębokie są rwące rzeki i baseny dla dzieci, ile kosztują bilety, a także opinie rodziców o Suntago Wodny Świat, części kompleksu Park of Poland pod Mszczonowem. Otwarcie miało miejsce kilka dni temu. Co park wodny oferuje najmłodszym gościom? Przeczytajcie pierwsze opinie gości.

Suntago Wodny Świat to największy aquapark w Polsce. Został otwarty 20 lutego 2020. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, i nic dziwnego, bo takiego obiektu w Polsce jeszcze nie było. Rodziny z dziećmi liczą na mnóstwo atrakcji. Czego mogą się spodziewać? Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Jeśli wybieracie się do pierwszej części kompleksu Park of Poland, przeczytajcie, jakie oceny wystawiają mu rodzice z dziećmi, którzy już tam byli. Znajdziecie je w dalszej części tego tekstu. Na początek - informacje o strefie dla dzieci.

Suntago Wodny Świat czynny jest: od 10 do 22 w dni powszednie

od 9 do 22 w weekendy i święta Suntago. Strefa dla dzieci Dzieci do lat 16 mogą korzystać w Suntago tylko z jednej strefy: Jamango. Nie wejdą ani do strefy Relax, ani do saunarium. Warto o tym pamiętać, kiedy kupujecie bilety online.

W strefie Jamango znajdziemy:

wodną dżunglę

32 zjeżdżalnie, w tym dla starszych i małych dzieci

rwącą rzekę (80 cm głębokości)

basen z bąbelkami (1 metr głębokości, 32 stopnie C)

wewnętrzny basen z o powierzchni 845 mkw ze sztucznie generowanymi falami (1,9 m głębokości, 32 stopnie)

wewnętrzny basen (1,25 głębokości, temperatura wody 32 stopnie)

zewnętrzny basen z dziką rzeką (1,34 m głębokości, 32 stopnie C)

2 restauracje, snack bar i bar dla dzieci Oto oficjalny opis zarządcy Suntago trefy Jamango dla dzieci:

Wodna dżungla z masą atrakcji na światowym poziomie, 4000 leżaków w otoczeniu prawdziwych palm, 32 zjeżdżalnie, w tym jedna z najdłuższych w Europie, dzięki której goście Suntago będą mieli wrażenie jakby sunęli z wysokości Wieży Eiffla! Na zjeżdżalni o nazwie Green Mamba na pontonie może mknąć jednocześnie do 4 osób. Krótka, ale zawrotnie szybka jest Jaw Drop, w której mamy „tylko" 55 metrów niemal pionowego zjazdu. W Jamango są też takie atrakcje, jak Tiger's Race czy aż 8 osobowa Rainbow Race, na której możemy się ścigać z rodziną i przyjaciółmi, zjeżdżając po równoległych torach. Dla najmłodszych mamy także mniejsze zjeżdżalnie, jak startującą z wysokości 6 metrów Unicorn Cloud czy wodny plac zabaw Pirates Playground. Dla najmłodszych dostępny w strefie jest mini wodny plac zabaw. Jamango to również basen ze sztucznie generowaną falą. Dzięki różnej sile i prędkości fal goście Suntago mogą liczyć na inne doznania. Kochający adrenalinę znajdą w Jamango rwącą rzekę i rzekę przygód. Gościom, którzy chcą praktykować surfing dedykujemy maszynę double surf-air z instruktorem. W strefie znajduje się także zewnętrzny i wewnętrzny basen termalny z barem. W tej części parku do dyspozycji gości będą dwie restauracje oraz bary: Poleczka z kuchnią polską, Va Bene z daniami włoskimi, a także Pirat Snack Bar oraz Juice Bar dla najmłodszych

Suntago Wodny Świat otwarto w czwartek, 20 lutego. W ciągu dnia może przyjąć 15 tys. gości, a jednocześnie wewnątrz może być 10 tys. osób. To naprawdę sporo. Pierwszego dnia otwarcia najwięcej przyjechało rodzin z dziećmi, oczekując atrakcji. Rodzice, którzy odwiedzili Suntago z dziećmi oceniają, że strefa Jamango jest zbyt mała - było w niej bardzo dużo osób, a strefa Relax, przeznaczona dla osób od 16. roku życia, była niemal pusta. A tymczasem do aquaparku będą przyjeżdżać głównie rodziny z dziećmi.

Oto opinie rodziców, którzy już byli w Suntago: Masa ludzi, część, do której można wejść z dziećmi malutka i właściwie jeden basen, kolejny - termalny. Strefa Relax prawie pusta, w strefie z dziećmi leżaki zajęte od rana. W kolejce do restauracji z daniami włoskimi staliśmy godzinę - oto opinia mamy, która była w czwartek w Suntago

- Pierwszego dnia jeden mały brodzik był przez jakiś czas wyłączony i kilka zjeżdżalni - pisze na Facebooku na stronie Suntago inna mama.

- Rwąca rzeka po prostu za płytka - ocenia inny rodzic. - Może pomyślcie o kąciku dla rodziców z dziećmi. Dzieci też potrzebują odpoczynku - apeluje inna mama. - Moim zdaniem strefa do odpoczynku była przeszacowana. Nie odpoczywał w niej prawie nikt, bo większość przyszła z dziećmi. Można ją zrobić mniejszą i część udostępnić ludziom z dziećmi. Trochę to smutne, kiedy dzieciak ma ochotę usiąść gdziekolwiek i odpocząć, ale nie ma gdzie, natomiast kilkadziesiąt pustych leżaków stoi odłogiem w strefie relaxu. - Obsługa bardzo mila i przyjemna od Pani sprzątającej przez obsługę w bufetach czy barach, ochronę, kasjerów, ratowników , menadżera czy nawet ratownika medycznego z którego pomocy musiałam skorzystać - pisze inny gość Suntago. - Odpowiedzialności niektórym rodzicom niestety brakuje. Ratownicy przez cały czas musieli upominać dzieci, aby nie stała się jakakolwiek tragedia. Przy fali ratowników stało nawet pięciu, aby opanować beztroskie dzieci i rodziców którzy nie zwracali uwagi na swoje pociechy - dodaje.

- Super miejsce, nowe, w końcu w Polsce, nie wygórowane ceny, świetna obsługa, klimat, wiele stref zabaw i wypoczynku każdy coś znajdzie dla siebie. Tak wygląda zjazd najdłuższą zjeżdżalnią w Polsce:

Park of Poland i Suntago Wodny Świat to miejsce zarówno na kilka godzin, jak i na kilka dni. Dla tej grupy przeznaczona będzie wygodna baza noclegowa Suntago Village. Jeszcze tej wiosny do dyspozycji gości będą 92 w pełni wyposażone, nowoczesne domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci, przestrzenią do grillowania oraz recepcją z mini delikatesami.

Suntago. Bilety dla dzieci. Ceny Cennik jest dość skomplikowany, inne ceny są w tygodniu, inne, wyższe, w weekend. Inne dla niemowląt i małych dzieci, inne dla nastolatków. Uwaga. Dla dzieci i nastolatków do 16 lat kupić można tylko bilet na jedną strefę - Jamango.

Za dzieci w wieku do lat trzech płaci się 1 zł, niezależnie od tego, jak długo są w aquaparku

Dziecko do 120 cm wzrostu, ceny w weekend i dni powszednie:

2 godziny 49 zł weekend, 39 zł dzień zwykły

4 godziny 69/59 zł

cały dzień 89/79 zł Dziecko do 16 roku życia, ceny w weekend i dni powszednie 2 godziny 59 zł w weekend, 49 zł w dni powszednie

4 godziny 79 / 69 zł

cały dzień 99 / 89 zł



