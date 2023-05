Sukcesy Piłkarskich Orłów 2023: Podbeskidzie, Raków Częstochowa, GKS Katowice i Pniówek Pawłowice na czele

Piłkarskie Orły 2023

Ranking Piłkarskie Orły obejmuje strzelców od PKO Ekstraklasy do IV ligi oraz w Pucharze Polski. Gole są mnożone przez współczynniki, co daje punktację, która decyduje o miejscach. W marcu w województwie śląskim najlepszy był Joan Goku Roman. Kwiecień również należy do hiszpańskiego „Górala”. Goku 30 kwietnia zdobył bramkę w meczu Fortuna 1. Ligi Podbeskidzia z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza zakończonym remisem 2:2. W ten sposób z 4 trafieniami zapewnił sobie drugą wygraną w Piłkarskich Orłach.