Studniówka 2020 VII LO im. M. Kopernika z Częstochowy [ZDJĘCIA]. Bal maturalny w Hali Polonia

Częstochowa: Studniówka LO im. M. Kopernika 2020

Na początku gości przywitali uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Komitetu Studniówkowego, którzy byli organizatorami balu maturalnego. Młodzież podziękowała dyrekcji szkoły oraz wychowawcom.

Bal maturalny rozpoczęła i znak do tradycyjnego poloneza dała Barbara Gala-Glińska. W tym roku liceum kończy siedem klas, które tańczyły poloneza w dwóch grupach. Jedna do poloneza z "Pana Tadeusza", a druga do utworu z "Czasu Honoru".**