Strzelał z kałasznikowa w dom teścia. 35-latek odpowiada przed częstochowskim sądem za usiłowanie zabójstwa

Usiłowanie zabójstwa teścia. Co ustaliła prokuratura?

Podczas śledztwa ustalono, że 16 czerwca 2021 roku około godz. 4 34-letni Sławomir Ż. wrócił do domu w Myszkowie i obudził śpiącą żonę. W trakcie rozmowy kobieta opowiedziała mu, że w dzieciństwie była źle traktowana przez ojca. Wiadomość ta bardzo wzburzyła oskarżonego, który postanowił udać się niezwłocznie do teścia, aby wymusić na nim przeprosiny za swoje postępowanie. Sławomir Ż. zabrał ze sobą przerobiony do oddawania pojedynczych strzałów karabin AK Kałasznikow, który posiadał legalnie do celów myśliwskich.

W tym samym czasie do teścia oskarżonego zadzwoniła jego siostra i poinformowała go, że Sławomir Ż. pytał telefonicznie o jego adres. Jednocześnie siostra teścia ostrzegła go, że Sławomir Ż. jest myśliwym i posiada broń palną. Wtedy konkubina pokrzywdzonego zawiadomiła o zagrożeniu Komisariat Policji w Koziegłowach.