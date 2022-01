Straż miejska zatrzymała mężczyznę, który podszywał się pod jedną z organizacji charytatywnych

Do częstochowskich strażników miejskich wpłynęła w niedzielę informacja, że w jednym ze sklepów przy ul. Wręczyckiej osoba zbiera pieniądze do puszki i może dochodzić do wyłudzenia oraz oszustwa.

Strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec mężczyzny, który zbierał dla jednego ze stowarzyszeń pieniądze do zaplombowanej puszki. Strażnicy miejscy skontaktowali się z organizatorem prowadzonej zbiórki, który oświadczył,

że nie zna w/w osoby, jak i nie posiada informacji, by wskazana osoba realizowała działania na rzecz stowarzyszenia.

Ujęta osoba nie posiadała żadnego dokumentu, który potwierdziłby działalność na rzecz stowarzyszenia. Wobec wszystkich niejasności zaszło podejrzenie, że mogło dojść do oszustwa. Strażnicy miejscy z ujętym mężczyzną pojechali na III KP i przekazali sprawę do dalszej realizacji.