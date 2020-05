Pijany wandal został zatrzymany (© Straż Miejska w Częstochowie)

Częstochowscy strażnicy miejscy dzięki informacjom od operatorów miejskiego monitoringu ujęli 24-letniego wandala, który zniszczył elewację kamienicy w rejonie ul. Sobieskiego i al. Wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy we wtorek ok. godz. 2:30. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu zaobserwowali dwóch mężczyzn, którzy w rejonie ul. Sobieskiego i al. Wolności dewastowali elewację jednej z kamienic.



- Mężczyźni przy pomocy spreju nanieśli na elewacji duże graffiti. Powiadomieni strażnicy miejscy szybko zlokalizowali wandali i po pościgu ujęli jednego z nich. Okazał się nim być 24-letni mężczyzna. Wandal znajdował się pod wpływem alkohol. W plecaku miał farby z takim samym kolorem, jak graffiti. Został umieszczony w izbie wytrzeźwień i pozostawiony do dyspozycji funkcjonariuszy z I KP - informuje Artur Kucharski z częstochowskiej Straży Miejskiej.



Ustalenie drugiego sprawcy jest kwestią czasu. Wandale muszą liczyć się z odpowiedzialnością za swój czyn.





