Straszny wypadek na Alei Pokoju w Częstochowie. Samochód ciężarowy potrącił pieszego na pasach. Był ciągnięty kilkadziesiąt metrów!

Straszny wypadek w Częstochowie. Samochód ciężarowy potrącił pieszego na pasach

Policja apeluje o rozwagę

W związku z dramatycznym wypadkiem na Rakowie, policja zwróciła się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze. Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Każdy kierowca widzi znaki informacyjne i ostrzegawcze, że zbliża się do przejścia i widzi także samo przejście. Większa koncentracja kierowcy przy przejściu, szczególna ostrożność w tym miejscu, mniejsza prędkość auta - tyle może wystarczyć, by uratować życie pieszego.