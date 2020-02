Statuetki Starosty Częstochowskiego rozdane. Wśród nagrodzonych m.in. zespół Wrzosowianie i Ireneusz Bartkowiak

Na widowni zasiedli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych, włodarze gmin, goście z zaprzyjaźnionego powiatu śniatyńskiego na Ukrainie, szefowie urzędów i instytucji oraz służb mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek” z lat ubiegłych oraz tegoroczni nominowani z rodzinami i przyjaciółmi.

Gala po raz pierwszy odbywała się pod hasłem „Nasi najlepsi”. Zgodnie z tymi słowami na scenie pojawili się wokaliści mieszkający w naszym regionie. Jako pierwsza zaprezentowała się laureatka XII Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego – Nadia Gołda (gm. Mykanów).

Publiczność mogła podziwiać talent Klaudii Ujmy (gm. Poczesna) w piosence „Nie wie nikt” oraz Jacka Miernikiewicza (gm. Mykanów), uczestnika programów „Must be the Music” i „Voice of Poland”.

Gości powitał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. Jak zaznaczył: W każdej gminie znajdują się ludzie, którym trzeba podziękować. To jest potężny kapitał ludzki, jaki powiat częstochowski posiada. Ten kapitał trzeba dostrzegać. To są ludzie, organizacje i stowarzyszenia, których cały czas przybywa, dlatego myślę, że ten szacunek wszystkim się należy.