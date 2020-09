Stało się! Aleja Frytkowa w Częstochowie odchodzi w przeszłość. Znikają budki... a tak było jeszcze kilka lat temu [ZDJĘCIA]

Aleja Frytkowa w Częstochowie to potoczna nazwa ulicy Piłsudskiego. Ubywa tu budek z frytkami. Czynsze za zajęcie terenu (kolejowego) są wg handlowców za wysokie.

Frytki tam sprzedawano z licznych, przeróżnych budek, niemal wszystkich wątpliwej urody. Frytki, ale też kababy, hamburgery itp. kupują tu nie tylko częstochowianie, ale też podróżni, turyści, pielgrzymi. Przy ulicy Piłsudskiego jest główny dworzec kolejowy w Częstochowie.

Przed wojną była to ulica reprezentacyjna na równi z aleją Najświętszej Maryi Panny. Ulica Piłsudskiego to piękny secesyjny hotel Polonia, który jest sukcesywnie odnawiany. Piłsudskiego i okolica to miejsce, gdzie siedziby znajduje coraz więcej placówek kultury. Przy samej Piłsudskiego jest Konduktorownia Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Były kolejowy budynek został wyremontowany za 2 miliony złotych. W Konduktorowni organizowane są wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, odbywają się koncerty.