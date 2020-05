Stadion Rakowa: KIO uznało odwołanie konsorcjum firm! Czy ta decyzja storpeduje tę inwestycję?

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie w sprawie modernizacji stadionu Rakowa Częstochowa, które wniosło konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec, które zaproponowało kwotę 18,480 miliona zł, dając termin 5 miesięcy na dopuszczenie stadionu do gry i 72 miesiące gwarancji. Dzięki krótszemu terminowi prac i dłuższej gwarancji, ta oferta miała najwyższą punktację, ale została ona wykluczona przez miasto z powodów merytorycznych (chodziło nieprawidłowe wpłacenie wadium).

Urząd Miasta w Częstochowie w błyskawicznym tempie przeprowadził procedurę przetargową. 13 marca 2020 roku wybrano na wykonawcę firma InterHall z Katowic, która przedstawiła najniższą ofertę – 17 490 000,01 zł. Była to najniższa oferta. Termin dostosowania stadionu do rozgrywek wynosi w przypadku tej oferty 8 miesięcy, a gwarancja 49 miesięcy.

- Wyrok zapadł 28 maja 2020 roku. KIO nakazała unieważnić odrzucenie oferty i dokonania ponownej oceny ofert. To nie oznacza, że unieważniony ma być cały przetarg, a trzeba dokonać małego kroku w tył i jeszcze raz dokonać oceny ofert - mówi Katarzyna Prowadisz, rzeczniczka prasowa Krajowej Izby Odwoławczej.

Konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec wniosło jednak odwołanie i zaczęły się schody. KIO przestało orzekać z powodu pandemii. Izba wznowiła pracę dopiero w maju 2020 roku. Urząd Miasta skierował do KIO specjalny wniosek o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy, dlatego termin wyznaczono już na 28 maja na godz. 10.

O tej godzinie odbyło się posiedzenie, ale niekorzystną dla miasta decyzję ogłoszono po południu. Miasto jeszcze raz musi dokonać oceny ofert. Nie wiadomo, jak wpłynie to na termin rozpoczęcia prac i jak duże będzie kolejne opóźnienie inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą to bowiem ostatni krok do rozpoczęcia prac. W międzyczasie miasto zabezpieczyły już własne środki na tę inwestycję i otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 milionów zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czy Raków Częstochowa może się obawiać o licencję na grę w PKO Ekstraklasie? W piątek obradować będzie Komisja Licencyjna. Po niej będzie można więcej powiedzieć na ten temat.