Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Historia, obyczaje wielkopostne

Liczba 40 dni ma swoje źródło w Piśmie Świętym. To 40 dni postu Jezusa na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj rozmawiając z Jahwe, a Żydzi 40 lat wędrowali z po ucieczce z Egiptu do Ziemi Obiecanej, prorok Eliasz 40 dni podążał na spotkanie z Bogiem na świętej górze.

Już we wczesnych wiekach kościół nawoływał wiernych, aby modląc się i poszcząc, przez 40 dni przygotowywali się do Zmartwychwstania Pańskiego i nawracali. Asceza podczas Wielkiego Postu to naśladowanie Jezusa, który jeszcze przed swoim chrztem od Jana Chrzciciela, na pustyni pościł i był kuszony przez szatana, któremu odpowiedział „ Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

Nakaz postu

Pierwsi chrześcijanie chcieli naśladować Jezusa. W zaleceniach Ojców Kościoła znajdujemy wezwania aby pościć w każdy czwarty dzień i w każdy dzień przygotowania, tzn. w środę i piątek.

Tak też rodziła się tradycja i obyczaje Wielkiego Postu, które nie były jednakowe w każdym regionie. Np. w Rzymie ten czas został skrócony do trzech tygodni, i zaczynał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Wreszcie po zmianach został wyznaczony na szóstą niedzielę, która odpowiada we współczesnym kościele pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. W IV wieku papież Grzegorz I Wielki przesunął początek Wielkiego Postu z niedzieli na środę poprzedzającą szóstą niedzielę i dzięki temu zabiegowi ten okres trwał czterdzieści dni.