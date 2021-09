Sprawdziliśmy, jak wygląda praca częstochowskiej policji. Podstawą dobrej pracy jest wzajemne zaufanie jeźdźca i wierzchowca Bartłomiej Romanek

Częstochowska policja jest jedną z zaledwie sześciu takich jednostek w Polsce

Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w śląskiej policji. Służbę pełni tutaj obecnie 11 policjantów i 12 wierzchowców. Są oni wykorzystywani m.in. do poszukiwania osób zaginionych czy zabezpieczenia imprez masowych. To doskonale przeszkoleni policjanci, którzy swój profesjonalizm łączą z wielką miłością do zwierząt.