Sprawdź, kogo lub czego poszukują mieszkańcy Częstochowy. Poznaj hity ze Spotted! Niektóre z ogłoszeń są dość... oryginalne!

Spotted jest dla wszystkich!

Widziałeś przepiękną dziewczynę, w jednym z częstochowskich barów, ale wstydziłeś się zagadać? Codziennie rano, spotykasz swojego crusha na przystanku autobusowym i nie chcesz wyjść na nachalną? A może jako przyszła matka, już teraz, szukasz sprawdzonego pediatry? Z odsieczą przychodzi Spotted: Częstochowa.

Nie wiesz co to?

To, najczęściej, jedno z kont, bądź fanpage na portalu społecznościowym, typu Facebook. Gdzie grupa administratorów, umieszcza na głównej tablicy, anonimowe ogłoszenia użytkowników. Mają one różną specyfikę i charakteryzują się tym, że w odpowiedzi na pytanie-post, Internauci starają się podpowiedzieć i pomóc autorowi ogłoszenia.

Spotted: Częstochowa

Częstochowska tablica ogłoszeń, jest jednym z największych tego typu, fanpage spotted w Śląskiem. Liczy ponad 50 tysięcy obserwujących, a są to ludzie o bogatej wyobraźni. Przykładem tego, będą zdjęcia, które dla Was wybraliśmy. Częstochowianie najczęściej szukają miłości, towarzyszy imprez, przyjaźni lub rzeczy zaginionych. Co najważniejsze - wiele z tych historii zakończyło się szczęśliwie, czego gratulujemy wszystkim szukającym.