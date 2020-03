"Śpioch" Eda Brubakera i Seana Phillipsa to znakomita historia szpiegowska zahaczająca o świat superbohaterów.

Co ma zrobić podwójny agent, kiedy jego jedyny kontakt i jednocześnie jedyna osoba, która zna o nim całą prawdę, zapada w śpiączkę? Odpowiedzi na te pytanie szuka w swoim znakomitym komiksie duet twórców Ed Brubaker - Sean Phillips. Wydawnictwo Egmont wydało pierwszy tom "Śpiocha", w którym znalazł się pierwszy sezon opowiadający o losach Holdena Carvera oraz historię wprowadzającą na "Celowniku".

"Śpioch" to historia dla osób, które są nieco znudzone komiksami o superbohaterach. Owszem herosi się w nim pojawiają, ale z reguły w rolach drugoplanowych. Główny bohater ma także specyficzne moce (bo jak nazwać umiejętność absorbowania i oddawania bólu), ale częściej niż nimi musi się posługiwać klasyczną bronią oraz własnym intelektem. To znakomity podwójny szpieg, który musi używać różnych metod, aby nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Co więcej, mimo że jego służba jest ważna i cenna, to dla większości jest zwykłą gnidą wykonującą rozkazy jednego z bossów półświatka.