SOR w szpitalu miejskim ma specjalną kamerę termowizyjną

Specjalna termowizyjna kamera umożliwia szybki i dokładny pomiar temperatury ciała wielu osób jednocześnie. Urządzenie potrzebuje na to zaledwie jednej sekundy. W przypadku wykrycia odchyłów od normy (np. zbyt wysokiej temperatury) czujnik sygnalizuje ten fakt obsłudze. Sprzęt zwiększa bezpieczeństwo personelu szpitala, ponieważ pomiary dokonują się w bezpiecznej odległości do trzech metrów, bez konieczności zbliżania się do potencjalnie chorej osoby.

Termowizyjna kamera od czwartku 9 kwietnia kontroluje pacjentów, którzy pojawią się na oddziale ratunkowym szpitala na Zawodziu. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się osoby z podwyższoną temperaturą (która powinna być natychmiast odizolowana).

Nowoczesny system pomiarowy to kolejny sprzęt, jaki firma Eltrox przekazała częstochowskim służbom medycznym w ramach walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK został wyposażony w specjalny system wizualno-głosowy do komunikowania się z pacjentami przebywającymi w izolacji. Takie rozwiązanie m.in. pozwala pielęgniarkom na ograniczenie ilości zużywanych środków ochrony osobistej.

Eltrox to częstochowska firma zajmująca się szeroko pojętą branżą monitoringu, automatyki i elektroniki oraz systemami alarmowymi.