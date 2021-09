Smutny widok! Tak wygląda zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Zobacz te ZDJĘCIA B. Romanek/Ł. Z.

Pamiętacie Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie? To tam jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.