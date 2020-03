Smog w Częstochowie nadal dokucza. Straż Miejska przeprowadza kontrole, a Urząd Miasta przeznaczy pół miliona zł na wymianę pieców

Choć zima jest wyjątkowo łagodna to mieszkańcy muszą ogrzewać swoje domy. Nie wszyscy robią to jednak zgodnie z prawem. Mimo kontroli, a także licznych komunikatów oraz akcji społecznych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które spalają śmieci oraz inne odpady w domowych piecach.

W 2020 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili już 910 kontroli domowych kotłowni na terenie miasta. Straż Miejska przypomina, że w domowych piecach nie wolno spalać śmieci, bo to przyczynia się do powstania smogu.

Częstochowa w 2020 roku udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Dofinansowanie wyniesie do 70 proc. kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci co, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50 proc. ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 29 maja 2020 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta. – W tym roku na wymianę pieców i systemów grzewczych zapisano w budżecie pół miliona zł – informuje Włodzmierz Tutaj, rzecznik prasowy UM w Częstochowie.