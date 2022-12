Śmiertelny wypadek w Częstochowie! W święta zginął taksówkarz, który wyjmował z bagażnika torby klienta. Potrącił go pijany kierowca

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2022 roku w Częstochowie przy ulicy Bohaterów Katynia tuż po godzinie 17 doszło do tragicznego wypadku. Jego okoliczności były niecodzienne. Taksówkarz został potrącony, kiedy wyjmował z bagażnika torby klienta, którego odwoził. Taksówkarz mimo reanimacji zmarł.

Dzisiaj około godziny 17.15 przy ul. Bohaterów Katynia (w rejonie kościoła) w Częstochowie doszło do wypadku drogowego. 33-letni nietrzeźwy (3 promile) kierujący peugeotem potrącił wsiadającego do forda od strony kierowcy 66-letniego mężczyznę (66-latek kierował fordem, jednak na chwile miał zatrzymać samochód i z niego wysiąść. Do zdarzenia miało dojść, gdy kierowca z powrotem chciał wsiąść za kierownicę pojazdu - informuje Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.