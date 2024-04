Śliczne finalistki po 30-stce - w nowej odsłonie! W sobotę wielki finał Polska Miss 30+. Która wygra? Są tu tez Ślązaczki. Zobacz zdjęcia

Śliczne finalistki po 30-stce - w nowej odsłonie! W sobotę wielki finał Polska Miss 30+

Do konkursu Polska Miss 30+ zgłosiło się ponad 900 pań z całej Polski. Spośród tak wielu kandydatek wybrano 113 pań, które trafiły do półfinału. Do ostatecznej walki o tytuł najpiękniejszej stanie 30 kobiet, które zaprezentują się w gali finałowej i tam powalczą o tytuł Polska Miss 30+ 2024. Rozwiązanie konkursu nastąpi już w najbliższą sobotę 6 kwietnia, w Arche Hotel Krakowska w Warszawie!