Śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej pacjentki z Częstochowy. Prokuratura powołała specjalny zespół biegłych Bartłomiej Romanek

Szpitale zapewniają, że lekarze nie popełnili w tej sprawie błędów klobucka.pl

Prokuratura Regionalna w Katowicach ma już protokół z sekcji zwłok 37-letniej Agnieszki T. z Częstochowy. Kobieta w bliźniaczej ciąży trafiła 21 grudnia 2021 roku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Rodzina zmarłej zarzuca lekarzom, że zbyt późno usunięto obumarłe płody, co doprowadziło do sepsy i w efekcie do śmierci pacjentki w szpitalu w Blachowni. Lekarze zapewniają, że uczynili wszystko, aby uratować życie kobiety i dzieci. Sama sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci i sam proces leczenia. Prokuratura powołała specjalny zespół biegłych, który wyda w tej sprawie opinię.