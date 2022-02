Śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy. Prokuratura podjęła decyzję o ekshumacji zwłok płodów Bartłomiej Romanek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wydał dwa oświadczenia w tej sprawie klobucka.pl

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej Agnieszki T. z Częstochowy. Kobieta, która była w bliźniaczej ciąży trafiła 21 grudnia 2022 roku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Rodzina zmarłej zarzuca lekarzom, że zbyt późno usunięto obumarłe płody, co doprowadziło do sepsy i w efekcie do śmierci pacjentki w szpitalu w Blachowni. Lekarze zapewniają, że uczynili wszystko, aby uratować życie kobiety i dzieci. Prokuratura Regionalna poinformowała o przesłuchaniu rodziny ofiary i wykonaniu ekshumacji zwłok męskich płodów.