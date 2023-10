Śląskie. Gdzie wypożyczyć strój? Katowice, Częstochowa, Rybnik, Bielsko i inne - tu wypożyczysz kostium!

Gdzie wypożyczyć strój? Katowice, Częstochowa, Bielsko... - tu wypożyczysz kostium!

Stroje dla dzieci

Przeszczepiony do Polski z USA zwyczaj przebierania się z okazji Halloween jest dla wielu okazją do przebrania się i postraszenia. Dzieci mogą przebrać się na przykład za dynie, duszki, mumie, czy wampirki. Jednak wybierane są także postacie z bajek, bohaterowie komiksów, czy filmów dla młodzieży - Spiderman, Harry Potter, Super Things, czy Bluey.

Stroje dla kobiet

Stroje dla mężczyzn

Co oznacza Halloween?

Nazwa Halloween to skrót od "All Hallow’s Evening", czyli nocy przed Dniem Wszystkich Świętych. Z czasem opuszczono pierwszy człon All, a Hallow Even połączono do Hallowe'en.