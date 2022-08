Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:4. Wielki pokaz mocy wicemistrzów Polski. Zdjęcia

Zespół Rakowa Częstochowa szybko otrząsnął się po traumatycznej porażce w Pradze, gdzie Slavia w ostatniej akcji zatrzasnęła wicemistrzom Polski drzwi do fazy grupowej Ligi Konferencji. Co więcej, ta sportowa złość znalazła ujście w determinacji jaką zespół Marka Papszuna pokazał we Wrocławiu, gdzie upokorzył Śląsk.

Częstochowianie od początku całkowicie dominowali na boisku. Pierwsze trafienie zostało anulowane, bo Bartosz Nowak był na spalonym, ale później wszystko odbywało się już zgodnie z przepisami. Licznik goli uruchomił Fabian Piasecki, który grał niegdyś w barwach Śląska. Co ciekawe, do składu wszedł w ostatniej chwili, zastępując Sebastiana Musiolika.

Koncert Rakowa dopiero się jednak zaczynał. Tuż po przerwie Władysław Koczerhin podwyższył wynik po precyzyjnym dośrodkowaniu Nowaka z rzutu rożnego. Dziesięć minut później Śląsk spróbował podnieść głowę. Vladan Kovacević powstrzymał Erika Exposito, ale sunąć po mokrej murawie solidnie go staranował, co VAR zakwalifikował na rzut karny.