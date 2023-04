Skra Częstochowa wraca na "Loretę"! Zobacz zdjęcia i wynik meczu z Odrą Opole

Zobacz ZDJĘCIA Marka Tęczy z meczu Skra Częstochowa - Odra Opole na zmodernizowanej „Lorecie”, 22.04.2023 r.

Skra Częstochowa - Odra Opole: Powrót na „Loretę” po prawie dwóch latach bezdomności

Podstawą do uzyskania warunkowej licencji z PZPN było wzmocnienie oświetlenia i podgrzewanie boiska. W ramach przebudowy wymieniono nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej. Powstała ona w technologii dopasowanej do podgrzewania płyty. Nastąpiła też korekta lokalizacji pola gry, zapewniając większe - wymagane standardami 1. ligi - strefy brzegowe. Poza tym wykonano całkowitą wymianę systemu odwodnienia nawierzchni boiska. W nowy sposób zorganizowany został także teren wokół stadionu. Wydzielone zostały parkingi do obsługi zawodów, przebudowano istniejące ogrodzenie oraz dostosowano liczbę wejść i bram do wymogów PZPN. Powstała także mini-trybuna dla gości i mediów, niezbędna do obsługi zawodów.