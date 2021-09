Siatkarze Exact Systems Norwid zapraszają na pierwszy mecz sezonu

Exact Systems Norwid w poprzednim sezonie zajął w Tauron 1 Lidze wysokie 5. miejsce, co jest najlepszym wynikiem w historii częstochowskiego klubu. Drużyna trenera Piotra Lebiody po rundzie zasadniczej była na 4. miejscu, ale przegrała batalię o wejście do półfinałów oraz czołowej czwórki i ostatecznie zajęła 5. miejsce.

Działacze Exact Systems Norwid w najbliższym sezonie chcą walczyć o ścisłą czołówkę, dlatego po zakończeniu poprzedniego sezonu w drużynie doszło do wielu zmian. Trenera Lebiodę zastąpił bardzo dobrze znany w Częstochowie Piotr Gruszka, który jest absolwentem Norwida. Gruszka to także 450-krotny reprezentant Polski, a także trener ze sporym doświadczeniem. W Plus Lidze trenował m.in. siatkarzy GKS-u Katowice i Resovii Rzeszów.

W kadrze pojawiło się kilku nowych zawodników. To m.in.: Łukasz Łapszyński, Kamil Długosz, Artur Sługocki, Krzysztof Gibek, Mateusz Podborączyński, Mateusz Zawalski, Kacper Wnuk i Daniel Popiela. Z poprzedniego sezonu zostali: Tomasz Kowalski, Tomasz Kryński, Łukasz Usowicz, Jarosław Mucha i Damian Biliński.