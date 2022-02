Siatkarze Exact Systems Norwid pokonali Gwardię Wrocław

Siatkarze Exact Systems Norwid w obecnym sezonie przegrali we Wrocławiu 0:3. Również w poprzednim sezonie nie potrafili znaleźć recepty na pokonanie Gwardii. W środę wreszcie udało się, ale nie był to przypadek. W ostatnich dwóch meczach Exact Systems Norwid pokonał 3:0 lidera BBTS Bielsko Biała i to w jego hali, a w minioną sobotę częstochowianie wywieźli cenny punkt z Bydgoszczy... W środę częstochowianie zdobyli punkty z kolejnym wyżej notowanym zespołem i potwierdzili, że ostatnio są na fali...

Do meczu z Gwardią częstochowianie przystąpili bez środkowego Jarosława Muchy, a jego koledzy na rozgrzewce pokazali się w okolicznościowych koszulkach, w których wspierali swojego kolegę.

Pierwszego seta wygrali faworyzowani wrocławianie. Później kibice zobaczyli zacięty mecz. Gospodarze za wszelką cenę chcieli przełamać się w meczu z Gwardią i wygrać. Siatkarze trenera Piotra Gruszki po drugim secie wyrównali na 1:1. Po trzecim secie przegrywali 1:2, ale zdołali doprowadzić do tie-breaka. W nim nie wypuścili swojej szansy z rąk, wygrali 15:10 i mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:2. To kolejne 2 cenne punkty dla Exact Systems Norwid.