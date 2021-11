Siatkarze Exact Systems Norwid odnieśli w sobotę bardzo ważne zwycięstwo w Siedlcach

Ostatnie mecze w wykonaniu siatkarzy Exact Systems Norwid nie należały do najlepszych. Drużyna trenera Piotra Gruszki miała za sobą passę czterech porażek. Ale każda passa musi się kiedyś skończyć. Choć faworytem sobotniego meczu byli wyżej notowani gospodarze to częstochowianie zmobilizowali się i powalczyli o zwycięstwo...

Choć spotkanie trwało 5 setów to drużyny grały w kratkę. Exact Systems Norwid bardzo łatwo wygrał pierwszego seta, bo dał gospodarzom uzbierać tylko 16 małych punktów. W drugiej partii górą był KPS, który doprowadził do remisu w meczu. Częstochowianie znowu dość łatwo wygrali 3 seta i zapewnili sobie meczowy punkt. KPS w czwartym secie nie dał szans gościom (25:18) i doprowadził do tie-breaka.

W decydującym secie ponownie lepsi byli gości. Siatkarze trenera Piotra Gruszki wygrali 15:12 i mecz 3:2. Tym samym mogli dopisać sobie do tabeli 2 punkty i 5 ligowe zwycięstwo.