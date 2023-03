Sezon żużlowy w Częstochowie rozpoczęty z przytupem. Memoriał im. B. Idzikowskiego i M. Czernego - zobacz ZDJĘCIA

Sezon żużlowy w Częstochowie rozpoczęty z przytupem

W tym roku klub zaprosił do udziału w zawodach głównie obecnych i byłych zawodników Włókniarza. W tej stawce zdecydowanie najlepiej radzili sobie gospodarze, którzy w tym roku kolejny raz będą kandydatami do medalu PGE Ekstraligi.

Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego to impreza upamiętniająca tragicznie zmarłych żużlowców, która ma wieloletnie tradycje. Od niedawna otwiera ona sezon żużlowy w Częstochowie.

Turniej wygrał nowy zawodnik Włókniarza, Mikkel Michelsen. Duńczyk zdobył 14 punktów i wyprzedził Maksyma Drabika, który w biegu dodatkowym o drugie miejsce pokonał Leona Madsena. Co ciekawe Drabik, który jest wychowankiem Włókniarza, przed tym sezonem wrócił do Częstochowy. W pierwszych zawodach potwierdził, że on i Michelsen mogą być liderami Włókniarza.