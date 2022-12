Ścieżki nordic walking do 39 km od Częstochowy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 10 - 11 grudnia

Ścieżki nordic walking w okolicy Częstochowy

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 39 km od Częstochowy. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowy spacer Góra Zborów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,35 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podejść: 168 m

Suma zejść: 167 m

Trasę do marszu z Częstochowy poleca Witek1964

Spacer ścieżką przyrodniczą przez rezerwat Góra Zborów. Początek na parkingu przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Trasa wiedzie początkowo szlakiem czarnym wzdłuż ścieżki dydaktycznej koloru czerwonego. Na pierwszym odcinku za bramą znajduje się wystawa skał charakterystycznych dla jury. Jaskinia Głęboka niestety o tej porze roku zamknięta na kłódkę. Zapewne ze względu na zimujące tam nietoperze. Jest to jedyna w woj. śląskim udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem i za odpłatnością. Długość jaskini wynosi 175 metrów, a różnica głębokości około 20 metrów. Po ominięciu dojścia do jaskini szlak prowadzi przez las aż do połączenia z czerwonym szlakiem biegnącym z Bobolic do Morska. Szlakiem tym dociera się na szczyt, z którego roztacza się wspaniały widok na okoliczne wzniesienia. Po dojściu do drogi skręcamy na czerwony szlak rowerowy, którym w lesie wracamy na parking do auta. Krótka, łatwa piękna widokowo wycieczka zajmująca z zapasem 1,5 godziny. Można ją na przykład połączyć z jazdą na nartach w ośrodku w Morsku.

