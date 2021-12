Scena jak z Hitchcocka w Częstochowie. Setki ptaków obsiadły kościół i bloki na Rakowie - zobacz ZDJĘCIA

- To było jak w "Ptakach" Hitchcocka. W pewnym momencie niebo zasłoniła chmara czarnych ptaków. Setki, a może i tysiące ptaków zaczęły obsiadywać dach i wieże kościoła, a także okoliczne bloki. Raz zrywały się do lotu, po czym powracały i tak kilka razy. Niemal tuż nad naszymi głowami. Dość mocno hałasowały. W końcu odleciały na dobre - mówi pan Marek, który wysłał nam zdjęcia i nagranie tego zjawiska.

Choć zachowanie ptaków mogło wydawać się niezwykłe i było ich naprawdę dużo, to podobne zjawiska w miastach nie są niczym nadzwyczajnym.

Jak przekonują ornitolodzy, to zwykle gawrony i kawki, które migrują z terenów wiejskich do miasta, gdzie mają łatwiejszy dostęp do pożywienia. Są to ptaki wszystkożerne i chętnie żywią się odpadkami ze śmietników.