Sale weselne w Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu i Myszkowie. Która jest najpopularniejsza? [TOP 11]

Jakie jest najlepsze miejsce na organizację wesela w okręgu częstochowskim? Zapytaliśmy Was o to na fanpejdżu naszemiasto.pl. We wpisach podaliście nam mnóstwo propozycji. Zliczyliśmy wszystkie Wasze głosy i stworzyliśmy ranking 11 najlepszych sal weselnych i restauracji organizujących wesela. Kto wygrał? Obejrzyjcie do końca! Kliknijcie w "zobacz galerię".

Problemy wynajmujących mieszkania. Co zrobić z wysokimi opłatami? Wideo