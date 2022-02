Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulicy Jesiennej w Częstochowie. Jakie utrudnienia?

Oprócz kontynuacji prac na nowym odcinku drogi, ekipy budowlane przystąpią do realizacji kolejnego zakresu inwestycji, tym razem w istniejącym śladzie. Dlatego przez okres 4-5 miesięcy poza dojazdem do posesji nie wjedziemy z ul. Rydza – Śmigłego w Jesienną i odwrotnie, nieprzejezdny będzie też odcinek ul. Jesiennej do ul. Rutkiewicz w obu kierunkach.

Ponadto wyjazd z ul. Rutkiewicz w Jesienną będzie możliwy tylko w lewo, a wjazd i wyjazd z ul. Kamińskiego w Jesienną nie będzie w ogóle możliwy. Z powodu zmian w organizacji ruchu wynikających z realizacji inwestycji korektom ulegną też trasy autobusów komunikacji miejskiej, które będą poruszać się objazdami (przede wszystkim linia nr 20).

Szczegółowe informacje o tych modyfikacjach przygotowane przez Biuro Inżyniera Ruchu dostępne są na przystankach i na stronach urzędowych z rozkładami jazdy oraz na www.live.mpk.czest.pl. Przypomnijmy, że ta ważna dla południowej części miasta inwestycja drogowa, realizowana w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, znacznie poprawi układ komunikacyjny, który funkcjonuje w tym rejonie. Koszt całości zadania wynosi ok. 15, 5 mln zł. Koniec prac przewidziano na drugą połowę maja przyszłego roku.

- Każdą kolejną zmianę w obrębie budowy przybliżymy w odrębnym komunikacie - zapowiada MZD.