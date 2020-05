Rozmowa z Adrianem Bednarkiem. 31 maja ukaże się jego najnowsza powieść "Inspiracja". Kim jest nowy bohater Oskar?

"Inspiracja" to powieść o 23-letnim autorze powieści kryminalnych. Czy Oskar ma w sobie cechy z pisarza Adriana Bednarka? Pewne cechy na pewno. Wydaje mi się, że każdy pisarz w swoich powieściach zostawia część siebie, choćby tego nie chciał. Myślę, że najlepiej oceniłby to ktoś kto mnie zna i potrafi spojrzeć na mojego bohatera z innej perspektywy. Skąd wziął Pan pomysł na najnowszą powieść?

Zdradzi Pan jakie powieści Adriana Bednarka ukażą się jeszcze w najbliższych miesiącach?

Jak wspomniałem wcześniej następna w kolejności jest „Obsesja” a co będzie później jeszcze nie jestem pewien. Ciągle nie ustaliliśmy tego z Wydawcą. Możliwe, że będzie to „Fascynacja” czyli trzecia część przygód Oskara, a być może „Ona”, mój eksperymentalny thriller erotyczny, który jest już po pracach redakcyjnych.

Jak wygląda praca pisarza w czasie epidemii? Społeczna izolacja ułatwia tworzenie czy przeciwnie kontakt z ludźmi napędza wyobraźnię?

Jeśli chodzi o samą pisarską pracę to niewiele się zmieniło. Nadal pracuję w tym samym miejscu i robię to co wcześniej. Największa różnica jest taka, że żona i syn też siedzą w domu więc zrobiło się weselej. No i głośniej (śmiech). Kontakt z ludźmi zawsze pomaga, brakuje rozrywek, spotkań ze znajomymi, wypadów na kawę czy do kina a przede wszystkim meczów żużlowych. A sama wyobraźnia działa jak zawsze, już mi nawet przyszedł pomysł na nową książkę.



Epidemia będzie miała odzwierciedlenie w którejś z książek, nad którą Pan pracuje? Zdradzi Pan nad czym teraz pracuje?