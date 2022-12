Rowerem do 9 km od Częstochowy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem z Częstochowy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Częstochowy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 511 m

Suma zjazdów: 1 574 m

Chi poleca trasę mieszkańcom Częstochowy

Starałem się trzymać czerwonego szlaku - Szlaku Jury Wieluńskiej. Momentami były problemy, gdyż wytyczony szlak prowadził przez zarośnięty las którym nie dało się przejechać bądź wymuszał niedozwolone przejście przez tory... Widocznie nikt dawno nie aktualizował przebiegu tego szlaku

Odcinek Częstochowa - Kruszyna to raczej nic specjalnego, początkowo trochę skałek, Warta za Częstochową robi się trochę ciekawsza... po przejechaniu autostrady A1 robi się ciekawiej - przejazd przez ogromny kompleks leśny. Trochę odbiłem tutaj ze szlaku - zrobiłem to świadomie, wydaje mi się, że droga którą wybrałem jest ciekawsza od tej, którą prowadzi szlak... Dzięki zboczeniu ze szlaku mamy okazję zobaczyć bardzo uroczą rzeczkę - Kocinkę i meandry które tworzy oraz Liswartę do której Kocinka wpływa.