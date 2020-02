Rewitalizacja Starego Rynku w Częstochowie. Na zdjęciach widać już zarys powstającego pawilonu. Rozpoczyna się kolejny etap prac

Trwają intensywne prace związane z rewitalizacją Starego Rynku w Częstochowie. Można już zobaczyć zarys pawilonu, który ma powstać w miejscu, gdzie mieszczą się odkryte kilkanaście lat temu piwnice.

Niestety prace związane z przebudową infrastruktury drogowej oznaczać będą od wtorku, 18 lutego, utrudnienia w ruchu.

Od godz. 6.00 na ul. Mirowskiej wyznacza się jeden kierunek ruchu z wjazdem od Placu Daszyńskiego i wyjazdem w kierunku skrzyżowania z ul. Nadrzeczną.

W kierunku Placu Daszyńskiego wyznacza się objazd od ul. Mirowskiej następującymi ulicami: Nadrzeczną, Spadek oraz Warszawską. W przypadku dużego natężenia ruchu proponowany jest także objazd alternatywną relacją wiodącą ulicami: Nadrzeczną i Warszawską z pominięciem skrętu w ul. Spadek.

Ponadto zamknięty będzie chodnik po południowej stronie ul. Mirowskiej od skrzyżowania z ul. Targową do posesji nr 14. Prace będą trwać do połowy maja. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie poinformował również, że w związku z pracami drogowymi na ulicy Mirowskiej na odcinku od ulicy Nadrzecznej do Placu Daszyńskiego od wtorku 18.02.2020 r. do odwołania nastąpi zmiana tras linii nr 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 31 i 84 w kierunku centrum.