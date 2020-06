Retro Speedway: Włókniarz Częstochowa rozbił we Wrocławiu Atlas ale po meczu w częstochowskim obozie nikt nie był zadowolony

Czy można w żużlu wygrać mecz na wyjeździ 28 punktami i być po nim niezadowolonym? Historia sprzed 12 lat dowodzi, że to możliwe. Złomrex Włókniarz Częstochowa pokonał wysoko we Wrocławiu Atlas, ale mimo to wyjechał ze stolicy Dolnego Śląska niepocieszony, bo wygrał zbyt nisko, aby uniknąć w półfinale niewygodnego rywala z Leszna. Zobaczcie, jak ten meczy wyglądał na fotografiach Ireneusza Romanka.

Sezon 2008 miał być dla Włókniarza rokiem, w którym powróci na mistrzowski tron. Ekipa na czele z Gregiem Hancockiem i Nickiem Pedersenem była faworytem Ekstraligi, co potwierdziła w sezonie zasadniczym, w którym przegrała tylko 2 z 14 meczów. W pozostałych częstochowianie wygrywali wysoko i pewnie. Włókniarz przegrał u siebie z Apatorem Toruń, ale w tym meczu już na początku stracił dwóch zawodników, oraz w Lesznie. Nic dziwnego, że częstochowianie w półfinale chcieli uniknąć starcia właśnie z Unią. W pierwszej rundzie play-off rywalizowało sześć drużyn. W półfinale rywale byli dobierani na podstawie wyników z pierwszej rundy. Ponieważ Unia Leszno w małej tabeli była trzecia, Włókniarz powinien być pierwszy. Do wyprzedzenia Apatora potrzebne było zwycięstwo we Wrocławiu różnicą 32 punktów. Ale Włókniarzowi się nie udało. Wszystko przez Daniela Jeleniewskiego, który całe zawody jeździł mizernie, ale w decydującym starciu wygrał. Tych punktów "Lwom" zabrakło. Włókniarz wygrał 60:32, ale mimo to trafił na Unię Leszno, która okazała się lepsza w starciu o finał. Częstochowianie rozbici w końcówce sezonu kontuzjami, zakończyli sezon poza podium, co było wielkim rozczarowaniem.