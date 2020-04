Retro Speedway: Piętnaście lat temu Włókniarz pokonał Unię Tarnów, a Tony Rickardsson zaliczył jeden z najpoważniejszych upadków w karierze

Mecz pomiędzy Złomreksem Włókniarzem Częstochowa a Unią Tarnów był niezwykle emocjonującym i dramatycznym widowiskiem. W trudnym położeniu byli mistrzowie Polski z Tarnowa, którzy jechali w piątkę. Unia nie miała drugiego juniora, a za wstawionego pod dwójkę Janusza Kołodzieja stosowano zastępstwo zawodnika.

Wydawało się, że ten mecz łatwo wygrają gospodarze. Nieoczekiwanie jednak mistrzowie Polski stawiali bardzo zacięty opór. Świetnie radził sobie Tony Rickardsson, a ważne punkty dowoziły duety braci z Unii: Tomasz i Jacek Gollobowie oraz Jacek i Marcin Rempałowie.

W barwach Włókniarza brylowali Ryan Sullivan, Grzegorz Walasek i Rune Holta, którzy łącznie zdobyli 41 z 46 punktów całej drużyny. Mimo to częstochowianie byli bliscy porażki, a triumf zapewnili sobie podwójną wygraną w ostatnim biegu. Mecz zakończył się ostatecznie rezultatem 46:43.

Kto wie jednak, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby nie upadek Tony'ego Rickardssona przed biegami nominowanymi. Motocykla w pierwszym łuku nie opanował Sebastian Ułamek, a Szwed z ogromnym impetem uderzył głową o tor. Rickardsson po meczu otumaniony chodził po parkingu maszyn, ale do kolejnych biegów już nie wyjechał, a Unia nie miała pełnej obsady biegów nominowanych, co uniemożliwiło jej walkę do końca o zwycięstwo.